Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Altenburger Polizei stellt flüchtigen Autodieb

Altenburg (ots)

Göhren: Zu einem Diebstahl der besonderen Art kam es gestern Mittag (18.10.2022) in Göhren im Altenburger Land. Während ein 72-jähriger Mann sein Fahrzeug in der Mittelstraße entlud, nutzte ein dreister Dieb einen unbeobachteten Augenblick und fuhr mit dem Pkw VW davon. Nach einer sofortigen Alarmierung der Polizei Altenburg gelang es den Beamten, den 64-jährigen Tatverdächtigen, samt des entwendeten Fahrzeuges, in Schmölln zu stellen. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet. Das Fahrzeug wurde dem Halter wieder übergeben. (JMV)

