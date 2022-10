LPI-G: Alkoholisierter Unfallverursacher

Altenburg (ots) - Wintersdorf: Am späten Montagabend (17.10.2022, ca. 22.00 Uhr) erhielt die Polizei Altenburg die Meldung über einen Einbruch in der Fabrikstraße in Wintersdorf. Wie sich vor Ort herausstellte, drang ein bislang noch unbekannter Täter gewaltsam in die Geschäftsräume eines Supermarktes ein und entwendete aus diesen diverse Tabakwaren. Insgesamt ...

