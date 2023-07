Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fahrraddiebstähle am Bahnhof - Polizei bittet um Hinweise!

Zu zwei Diebstählen von Fahrrädern und einem versuchten Diebstahl kam es am Freitag, 07.07.2023 am Bahnhof in Oberlauchringen. Alle Fahrräder waren mit Schlösser gesichert. Unbekannte brachen die Schlösser von einem anthrazitfarbenen Citybike, der Marke Giant und von einem Mountainbike der Marke Giant, Typ Talon in schwarz/rot auf. Bei einem dritten Fahrrad wurde ebenfalls versucht das Schloss zu zerstören, was nicht gelang. An diesem wurde der Fahrradsattel entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat hat sich vermutlich am helllichten Tag zwischen 07.15 Uhr und 13.00 Uhr zugetragen. Da die beiden gestohlenen Fahrräder abgeschlossen waren, wurden diese vermutlich nicht einfach nur weggeschoben. Vielleicht wurden sie in einen Transporter oder ähnlichem geladen. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum oben genannten Zeitraum am Bahnhof gemacht haben, sich zu melden.

