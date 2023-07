POL-GT: Fahrradfahrer stoßen zusammen - beide schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Mittwochnachmittag (05.07., 15.05 Uhr) ereignete sich in der Fußgängerzone der Berliner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem fünfjährigen Kind. Den Erkenntnissen nach befand sich die Mutter mit dem Kind etwa in Höhe des Berliner Platzes. Von hinten sei der Radfahrer sehr nah an ...

mehr