Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer erneut nach Trunkenheitsfahrt aus dem Verkehr gezogen

Wittenburg (ots)

Nachdem die Polizei am Sonntagabend in Wittenburg einen erheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen hatte, ist der selbe Fahrer am Dienstag erneut unter Alkoholeinwirkung im Straßenverkehr festgestellt worden. Im jüngsten Fall hatte der 47-jährige Mann am Dienstagmittag in Wittenburg mit einem Atemalkoholwert von 1,75 Promille einen Verkehrsunfall verursacht, als er mit seinem PKW von der Straße abkam und gegen einen Zaun prallte. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Am Sonntagabend hatte die Polizei beim 47-jährigen Audi-Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,01 Promille festgestellt. Er war nach mehreren Anrufen besorgter Autofahrer an einer Tankstelle in Wittenburg nahe der Autobahn von der Polizei gestellt worden. Zeugenaussagen zufolge soll er zuvor in Schlangenlinien fahrend auf der Autobahn unterwegs gewesen sein. Schon am Sonntag hatte die Polizei deswegen seinen Führerschein sichergestellt und Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 47-Jährigen erstattet. Nach dem Vorfall vom Dienstag wird sich der Autofahrer nun zusätzlich noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. Die Polizei stellte überdies die Fahrzeugschlüssel sicher.

