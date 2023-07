Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Radfahrerin nach Kollision mit SUV verletzt

Zeugen gesucht

Uedem (ots)

Am Donnerstag (29. Juni 2023) kam es gegen 15:30 Uhr an der Kreuzung Mühlenstraße / Tönisstraße in Uedem zu einer Unfallflucht. Eine 62-jährige Frau aus Uedem befuhr die Tönisstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Ortskern abzubiegen. Aus linker Fahrtrichtung und damit von der vorfahrtsberechtigten Mühlenstraße näherte sich ein schwarzer SUV, welchen die Radfahrerin vermutlich zunächst nicht wahrnahm und anschließend davon ausging, dass dieser die Einmündung geradeaus passieren wollte. Um eine Kollision zu vermeiden bremste die Radfahrerin stark ab, stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

Ein 51-jähriger Mann aus Uedem, welcher den Unfall nicht gesehen hatte, half der Frau. Der Mann sagte, dass auch ein Fahrer eines schwarzen SUV der Frau geholfen habe, konnte aber nicht sagen ob es sich dabei um den Fahrer des SUVs gehandelt habe, welcher zuvor die Einmündung passiert hatte. Nachdem die Radfahrerin gegenüber den Ersthelfern angab keine weitere Unterstützung zu benötigen, entfernten sich diese von der Örtlichkeit. Im weiteren Tagesverlauf suchte die Frau einen Arzt auf und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen welche Aussagen zum zuvor beschriebenen Sachverhalt machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

