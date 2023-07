Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Pkw entwendet

Die Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Sonntag (2. Juli 2023) kam es zwischen 02:00 Uhr und 16:35 Uhr an der Lohstätte in Kleve zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Eine 30-jährige Frau aus Kleve hatte ihren grauen Ford Focus auf einem Parkplatz an der genannten Adresse abgestellt gehabt und musste nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, einen Diebstahl feststellen. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Fahrzeug verschafft und einen Laptop sowie den Fahrzeugschein entwendet.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell