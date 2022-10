Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Einfamilienhaus

Overath (ots)

Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Talstraße in Steinenbrück am Montag (03.10.) gegen 11:30 Uhr aus ihrem Urlaub zurückkehrten, mussten sie einen Einbruch in ihr Eigenheim feststellen. Zuvor haben sie das Haus am Freitag (30.09.) gegen 16:30 Uhr verlassen.

Unbekannte Täter hebelten in diesem Zeitraum die Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Inneren. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Die Polizei verständigte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung durchzuführen. Hinweise zu diesem Einbruch werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell