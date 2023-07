Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallflucht

Augenzeugin gesucht

Issum (ots)

Am Donnerstag (29. Juni 2023) gegen 11:45 Uhr beobachtete eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rheurdter Straße einen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines grünen LKW hatte einen geparkten, grauen Mercedes touchiert. Anschließend war der Fahrer davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin gab die Information an die Kassiererin des Supermarktes weiter. Der Unfallverursacher konnte auch ermittelt werden. Er stand unter Drogeneinfluss während der Fahrt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei Geldern bittet die Augenzeugin, sich telefonisch unter 02831 1250 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell