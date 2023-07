Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nieukerk - Einbruch in eine Autowerkstatt

Zwei Pkw entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Zeit von Donnerstag (29. Juni 2023) um 16:30 Uhr bis Freitag (30. Juni 2023) um 01:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt an der Industriestraße ein. Sie durchsuchten den Bürotrakt und fanden Fahrzeugschlüssel zu einem weißen und einem grauen VW Tiguan. Anschließend drangen die Unbekannten in die Werkstatt ein und entwendeten die beiden Pkw. Der graue Tiguan hatte das Kennzeichen RO-J 610, der weiße Tiguan das Kennzeichen KR-JN 2588. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

