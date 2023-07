Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer kollidiert mit Kind in der Fußgängerzone

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochnachmittag (05.07., 15.05 Uhr) ereignete sich in der Fußgängerzone der Berliner Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem fünfjährigen Kind. Den Erkenntnissen nach befand sich die Mutter mit dem Kind etwa in Höhe des Berliner Platzes. Von hinten sei der Radfahrer sehr nah an beiden vorbeigefahren und habe dabei den Fünfjährigen touchiert, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Die Mutter habe sich im Anschluss selbstständig mit dem Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus begeben.

Der bislang unbekannte Mann soll ca. 40 - 45 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe eine kräftige Statur und helle/ graue, etwas längere Haare gehabt.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell