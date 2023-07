POL-HS: VW California entwendet

Erkelenz (ots) - Unbekannte drangen am Karolingerring in einen Kellerverschlag eines Seniorenheims ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schuhe und Waschmittel. Der Tatzeitraum lag zwischen letzter Woche Donnerstag (29. Juni), 10Uhr, und Dienstag (04. Juli), 12 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

