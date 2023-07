Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin gibt am Telefon sensible Daten an Betrüger preis

Erkelenz (ots)

Am 03. Juli (Montag) erhielt eine 79 Jahre alte Frau auf ihrem Computer eine Warnung darüber, dass ihre Daten in Gefahr seien. Gleichzeitig wurde eine Telefonnummer angezeigt, die kontaktiert werden solle. Die Seniorin rief die Nummer an, worauf sich ein Mann meldete, der deutsch mit erkennbarem Akzent sprach. Er versprach, den Virus kostenlos zu beseitigen und ließ sich Fernzugriff auf den Computer der älteren Dame geben. Der Unbekannte gab an, dass angeblich Geld von einem Konto abgebucht worden sei, welches er zurückbuchen wolle. Im weiteren Gesprächsverlauf fragte er nach der Anzahl der Konten und ließ sich die Onlinebankingdaten für mehrere Konten geben. Zusätzlich fragte er nach Daten einer Kreditkarte. Am Folgetag wurde das Telefongespräch fortgesetzt. Die Erkelenzerin meldete den Vorfall später ihren Banken. Diese stellten fest, dass insgesamt ein hoher viertstelliger Betrag in mehreren Abbuchungen von den Konten abgebucht wurde. Daraufhin erstattete die Frau eine Anzeige bei der Polizei.

