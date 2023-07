POL-HS: Anhängerdiebstahl

Heinsberg (ots) - Einbrecher brachen in der Nacht von Dienstag (04. Juli), 22 Uhr, auf Mittwoch (05. Juli), 9.10 Uhr, eine Tür einer an der Straße Kirchberg gelegenen Kirche auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

