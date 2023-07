Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrerin nach Sturz bei Fahrprüfung schwerverletzt

Erkelenz-Granterath (ots)

Am Donnerstagmorgen (05. Juli) ereignete sich ein Alleinunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die 46-Jährige war um kurz nach 10 Uhr im Rahmen einer Prüfungsfahrt auf der Kreisstraße 32 aus Richtung Immerath (neu) kommend unterwegs und beabsichtigte, im Bereich Tenholter Straße / In Tenholt in den dortigen Kreisverkehr einzufahren. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr hielt sie verkehrsbedingt an. Aus bislang ungeklärter Ursache, möglicherweise auf Grund einer Windböe, kippte die Erkelenzerin auf die rechte Seite und fiel auf eine Betonbegrenzung. Hierdurch zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell