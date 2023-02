Emmerich am Rhein - Praest (ots) - Am Montag (20. Februar 2023) kam es zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer Unfallflucht an der Adresse "Grüne Straße" in Emmerich. Ein abgestellter grauer Mitsubishi (Modell: Space Star) wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person ...

mehr