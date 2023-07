POL-FR: Schallstadt: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - Geschädigte und weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 10.07.2023, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 12.07.2023, 13.30 Uhr, wurde ein weißer Renault Megane hinten links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Renault Megane stand in der Kreuzstraße, in Höhe der Hausnummer 26, am Fahrbahnrand. Der Sachschaden beträgt etwa ...

mehr