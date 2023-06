POL-PDNR: Fahren unter Alkoholeinwirkung

Pracht (ots) - Am Sonntag, den 04.06.2023, kam es gegen 19:00 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache, zu einem Brand eines Holzbalkons an einem Einfamilienhaus in Pracht. Durch die Hitze wurden Teile der Fassade und des Daches in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Es kam zu keinen Personenschäden. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hamm konnte ein Übergreifen auf die Wohnräume verhindert werden. Neben der ...

