Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Schillerhöhe, Lkr. Rottweil) Beim Linksabbiegen Kollision mit entgegenkommendem Auto - eine Person bei Unfall leicht verletzt

Sulz am Neckar, Schillerhöhe, Lkr. Rottweil (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 16.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Freudenstädter Straße im Bereich der Abzweigung Friedrich-List-Straße ereignet hat. Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit einem Peugeot 308 auf der Landesstraße 409 von Hopfau in Richtung Sulz am Neckar und wollte auf der Schillerhöhe von der Freudenstädter Straße (L 409) nach links auf die Friedrich-List-Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Suzuki Jimny, dessen 42-jährige Fahrerin auf der Freudenstädter Straße in Richtung Hopfau unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich die 42-jährige Jimny-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit dem eintreffenden Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um die beiden erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell