Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert

Gera (ots)

Gera: Ein zunächst verbal beginnender Streit zwischen vier Männern im Alter von 26 bis 38 Jahren eskalierte in der vergangenen Sonntagnacht (23.07.2023), so dass nunmehr die Polizei ermittelt. Gegen 01:30 Uhr trafen die vier, welche sich untereinander kennen, in der Friedericistraße aufeinander. Im Verlauf des Streites entwickelte sich schließlich eine Schlägerei, wobei auch eine Glasflasche als Angriffswerkzeug zum Einsatz kam. Alle vier verletzten sich während der Auseinandersetzung und mussten zum Teil medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen hat nun die Geraer Polizei übernommen. (RK )

