Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230802-1: Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Zahlreiche Zigarettenpackungen entwendet Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach mindestens drei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (2. August) in einen Supermarkt in Bedburg-Kaster eingebrochen zu sein. Die Gesuchten sollen laut ersten Erkenntnissen mehrere Zigarettenpackungen entwendet haben.

Einer der Männer soll 21 bis 25 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Laut Angaben einer Zeugin hatte er einen dunkelbraunen Bart und trug eine hell Jeans, einen olivfarbenen Kapuzenpullover und weiße Nike Sportschuhe (Air Force 1).

Eine Überwachungskamera zeichnete zwei weitere Täter auf. Diese trugen schwarze Sturmhauben über ihrem Gesicht. Zudem waren beide mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Arbeitshose, schwarzen Sportschuhen und dunklen Handschuhen bekleidet.

Beamte des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu den verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit geben können. Die Ermittler nehmen diese telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut derzeitigem Sachstand soll eine aufmerksame Zeugin gegen 2.30 Uhr einen grauen VW auf einer Grünfläche vor einem Supermarkt an der Sankt-Rochus-Straße beobachtet haben. Die Kennzeichen des Autos sollen abgeklebt und die Türen sowie die Kofferraumklappe des T-Rocs geöffnet gewesen sein. Weiterhin habe die Zeugin eine geöffnete Seitentür an dem Geschäft wahrgenommen. Während sie die Polizei rief, soll ein Unbekannter in das Auto gestiegen und geflüchtet sein. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge die Seitentür des Lebensmittelmarktes auf und entwendeten Tabakwaren aus einem Regal im Kassenbereich.

Die alarmierten Polizisten durchsuchten den Supermarkt mit einem Diensthund und fahndeten nach den Flüchtigen. Kriminalbeamte sicherten die Spuren am Tatort. (ha/akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell