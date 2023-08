Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230802-2: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bergheim (ots)

Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (1. August) ist ein Fahrradfahrer (43) leicht verletzt worden. Nach einem Austausch der Telefonnummern mit dem am Verkehrsunfall beteiligten Fahrer, fuhr dieser mit seinem schwarzen Mercedes davon. Der 43-Jährige rief die Polizei, als er kurze Zeit später die leichten Verletzungen bemerkte. Der weitere Unfallbeteiligte sei etwa 25-Jahre alt und schlank. Er habe schwarze Haare, die zur Unfallzeit zu einem Zopf gebunden waren. Im Auto habe noch eine Beifahrerin gesessen. Zur Klärung des Unfallhergangs nehmen die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Zeugenhinweise sowie Hinweise des weiteren Unfallbeteiligten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen war der Zweiradfahrer gegen 21.45 Uhr auf der Köln-Aachener-Straße in Fahrtrichtung Kerpen-Horrem unterwegs. Dabei sei er auf dem Gehweg, der ebenfalls für Fahrradfahrer freigegeben ist, gefahren. Als er die 'Von-Roon-Straße' überquert habe, sei er mit der C-Klasse eines Unbekannten zusammengestoßen. Der 43-Jährige stürzte. Der Autofahrer habe dem Gestürzten geholfen und die Männer sollen ihre Telefonnummern ausgetauscht haben.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell