Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: 10-jähriger Junge wird von unbekanntem Mann angesprochen.

Friedrichsthal (ots)

Am gestrigen Tag erschien ein 10-jähriger Junge in Begleitung seiner Mutter auf der Polizeidienststelle in Sulzbach und gab an, dass er in der Nähe der Grundschule Friedrichsthal von einem unbekannten Mann angesprochen worden sei. Der Vorfall habe sich am gestrigen Nachmittag kurz nach 15 Uhr ereignet. Im Rahmen der Befragung des Kindes zusammen mit seiner Muter konnte folgender Geschehensablauf in Erfahrung gebracht werden: Der Junge verließ kurz nach 15 Uhr die Grundschule Friedrichthal, um nach Hause zu gehen. Noch in unmittelbarer Nähe des Schulhofes habe sich ein Fahrzeug genähert. Das Fahrzeug habe angehalten, eine männliche Person sei ausgestiegen und habe den Jungen gefragt, ob er etwas Süßes haben möchte. Hierbei habe der Mann "Haribo-Gummibärchen" in der Hand gehalten und dem Jungen entgegengestreckt. Da der Junge den Mann nicht kannte, rannte dieser sofort zu einem nahegelegenen Wohnhaus und tat so, als würde er dort klingeln. Der Mann sei daraufhin in sein Fahrzeug eingestiegen und weggefahren.

Das Fahrzeug wurde wie folgt beschrieben:

- langes Fahrzeug mit "Blitzzeichen" (ggf. Opel) - Farbe: silber (Fahrzeug wurde als "älter" und "dreckig" beschrieben) - SB-Kreiskennzeichen; näheres nicht bekannt

Der Fahrer wurde von den Jungen wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß, dünne Statur - helle Hautfarbe; 3-Tage-Bart - Tätowierungen auf den Handrücken beider Hände in Form von "Hundepfoten" - bekleidet mit schwarzem Pullover und schwarzer Jeans; darüber hinaus trug der Mann eine schwarze Skimütze/ Sturmhaube - Goldring am Finger; Piercing an der rechten Nasenseite - Person sprach mit ausländischem Akzent.

Sachdienliche Hinweis bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Telefonnummer: 06897/933-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell