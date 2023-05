Geldern-Pont (ots) - Am Samstag (20. Mai 2023) ereignete sich auf der Venloer Straße (B58) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Ein 84-jähriger Autofahrer aus Geldern war gegen 10:50 Uhr in seinem Ford B-Max auf der Venloer Straße in Richtung B9 unterwegs. Als er nach rechts in die Walbecker Straße einbiegen wollte, kam es zum ...

mehr