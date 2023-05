Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Verkaufsraum: Wer kennt den Täter?

Kleve (ots)

Am Samstag (08. Oktober 2022) kam es im Verkaufsraum eines Handyladens an der Adresse "Große Straße" in Kleve, zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat den Verkaufsraum, schaute sich mehrere Handymodelle an und riss zwei Modelle aus der kabelgebundenen Diebstahlsicherung. Nach der Tat entfernte sich der Täter in Richtung Minoritenstraße. Bilder des Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/106223

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

