Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unfallflucht: Pkw-Fahrerin entfernt sich von der Unfallstelle

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Freitag (19. Mai 2023) kam es gegen 16:40 Uhr an der Gocher Straße in Kranenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 63-jähriger Fahrradfahrer und eine 60-jährige Radfahrerin befuhren die Gocher Straße in Fahrtrichtung Kranenburg. An einer Engstelle kam den beiden Radfahrenden eine blonde weibliche Fahrerin eines roten Kleinwagens entgegen. Die Fahrerin befuhr die Engstelle trotz der darin befindlichen Radfahrenden. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 63-jährige Mann nach rechts aus und kollidierte mit der 60-jährigen Radfahrerin. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des roten Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zu seiner Person zu machen bzw. den Unfall polizeilich zu melden.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell