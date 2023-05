Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Außenbordmotor von Schlauchboot entwendet

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (18. Mai 2023), 21:30 Uhr und Freitag (19. Mai 2023), 05:00 Uhr, kam es an der Adresse "Blinder Weg" in Emmerich, zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter beschädigten einen Zaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Firmengelände. Von dem Gelände entwendeten sie einen weißen Außenbordmotor (Marke: Yamaha), welcher an einem Schlauchboot angebracht gewesen war. Der oder die Täter entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell