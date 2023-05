Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verfassungsfeindliche Symbole auf Abfallbehälter

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Dienstag (16. Mai 2023) gegen 11:50 Uhr erhielt die Kreispolizeibehörde Kleve durch den Ordnungs- und Sicherheitsdienst der Stadt Kleve, Kenntnis über verfassungswidrige Zeichen an einem Abfallbehälter. Der beschädigte Behälter, welcher sich im Parkgelände Alter Friedhof / Frankenstraße in Kleve befand, wurde durch unbekannte Täter mit zwei durchgestrichenen Hakenkreuzen sowie den Worten "Hitler kaput" besprüht. Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu Tatverdächtigen oder verdächtigen Beobachtungen geben Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise@polizei.nrw.de. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell