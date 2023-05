Kevelaer (ots) - Am 6. Mai 2023 ereignete sich auf der Wember Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer von einem PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, starb der Mann aus Kevelaer am vergangenen Freitag (19. Mai 2023) in einer Klinik an den ...

