Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230804-1: Flüchtiger Autofahrer nach Verkehrsunfall mit über 3 Promille angetroffen

Frechen (ots)

Blutprobenentnahme angeordnet und Führerschein beschlagnahmt

Am Donnerstagvormittag (3. August) hat in Frechen ein aufmerksamer Zeuge (54) über den Polizeinotruf einen verdächtigen Autofahrer gemeldet. Polizisten trafen einen stark alkoholisierten Mann (49) kurze Zeit später mit seinem nicht mehr fahrbereiten BMW an. Sie beschlagnahmten den Führerschein des 49-Jährigen und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 11 Uhr meldete der Zeuge, dass der Fahrer des verdächtige Wagens Schlangenlinien gefahren und bereits von der Straße abgekommen sowie mit einem Zaun kollidiert sei. Der 54-Jährige habe den Verdächtigen ab der Lindenstraße in Hücheln bis zur Aachener Straße in Frechen-Königsdorf beobachten können. Auf einem Parkplatz vor der Ortseinfahrt nach Bergheim trafen die alarmierten Polizisten den beschrieben BMW letztlich an. Die Fahrertür stand offen und der spätere Beschuldigte lag neben dem Fahrzeug auf dem Boden. Die Beamten stellten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 49-Jährigen fest. Ein Vortest zeigte einen Atemalkoholwert von über 3 Promille an. Der BMW des Mannes war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses und einer Verkehrsunfallflucht verantworten. (hw)

