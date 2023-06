Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zwischen Motorrad und Pkw

Gerstungen (ots)

Am späten Freitagnachmittag ereignete sich auf der Landstraße zwischen Gerstungen und Oberellen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Als ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus einem Wirtschaftsweg auf die Landstraße in Richtung Gerstungen auffahren wollte, übersah er ein Motorrad, welches sich gerade aus Richtung Gerstungen kommend im Überholvorgang eines anderen Pkw und deshalb auf der Gegenfahrbahn befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin der 53jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden stürzte. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw Mercedes blieb unverletzt. Die Höhe des eingetretenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 8000 Euro. (cw)

