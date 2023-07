Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Achtung, Betrüger am Telefon!

Ense - Sieveringen (ots)

Am Mittwoch erhielt ein 73-jähriger Mann aus Ense einen Anruf, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hat. Der unbekannte Anrufer wies den 73-Jährigen an, Google-Paysafe-Karten zu erwerben. Die Codes dieser Karten sollte er telefonisch übermitteln. Erst dann würde ihm der Gewinn persönlich überreicht werden. Der 73-Jährige erwarb in einer Tankstelle Google-Paysafe-Karten in Höhe eines vierstelligen Gesamtwerts. Seine Tochter erfuhr von dem Einkauf der Karten und klärte ihren Vater darüber auf, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Sie suchten gemeinsam die Polizeiwache auf und erstatteten Anzeige. Die Polizei rät: Beenden Sie das Telefongespräch. Geben Sie keine privaten Daten am Telefon preis. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese perfide Betrugsmasche informieren. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell