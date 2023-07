Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind verletzt

Warstein (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Heinrich-Gudemann-Ring in Höhe der Hausnummer 17. Ein 51-jähriger Mann aus Warstein fuhr mit seinem BMW rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt heraus. Als er hinter seinem Pkw querende, fahrradfahrende Kinder bemerkte, stoppte er sein Fahrzeug. Ein 5-jähriger Junge aus Warstein, der mit seinem Kinderfahrrad in der Gruppe unterwegs war, kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.(dk)

