Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Trickdiebstahl

Bad Sassendorf (ots)

Am 7. Juli kam es gegen 11:45 Uhr, zu einem dreisten Diebstahl auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Im Schulzenhof." Ein Ehepaar aus Voerde war nach getätigtem Einkauf im Begriff, mit dem Auto von dem Parkplatz loszufahren, als eine unbekannte Frau an die Scheibe der Fahrertür klopfte. Der 78-jährige Voerder öffnete die Tür und die Unbekannte erbat eine Spende für krebskranke Kinder. Der hilfsbereite Senior zückte sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche und gab der Frau ein paar Euro Münzgeld. Anschließend beugte sich die Frau in das Auto, so dass es den Anschein hatte, als wolle sie den 78-Jährigen aus Dankbarkeit umarmen. Sie griff stattdessen in die Geldbörse, entwendete mehrere Geldscheine und rannte davon. Die Diebin kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,60 Meter groß, cirka 30 bis 40 Jahre alt, dunkel gekleidet. Sie sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu der Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

