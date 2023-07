Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin verletzt

Geseke (ots)

Am 11. Juli kam es gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung der Straßen Sankt-Sebastian-Straße und Zu den Drei Linden. Eine 81-jährige Frau befuhr mit ihrem Pedelec die Sankt-Sebastian-Straße und beabsichtigte nach rechts in die Straße Zu den Drei Linden abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 32-jähriger Mann aus Geseke mit seinem BMW die Straße Zu den Drei Linden und bog nach links in die Sankt-Sebastian-Straße ein. Während des Abbiegevorgangs kam es zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Einen Sturz konnte die 81-Jährige noch vermeiden. Sie erlitt jedoch leichte Verletzungen. Sowohl das Rad als auch der Pkw wurden beschädigt. (dk)

