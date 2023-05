Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Audi A7 liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Donnerstagvormittag stellten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes des saarländischen Landespolizeipräsidiums gegen 10:25 Uhr einen weißen Audi A7 fest, der offensichtlich zu schnell in der 30er Zone im Bereich der Detzelstraße, in St. Ingbert-Rohrbach, geführt wurde. Bei Erblicken der Polizeibeamten wurde das Fahrzeug weiter beschleunigt. Auf Lichtzeichen der Beamten, die auch mit einem Polizeikraftrad unterwegs waren, wurde der A7 weiter beschleunigt, so dass selbst der Kraftradfahrer des Verkehrsdienstes kaum Möglichkeit hatte, das Fahrzeug zu verfolgen. Dabei wurde der Audi A7 mit ca. 90-100 km/h geführt. Von der Detzelstraße, über die Hochstraße und die Kirkeler Dell, wurde das Fahrzeug bis in die Obere Kaiserstraße mit sicherem Abstand verfolgt, ehe das Fahrzeug nach ca. 800 m Verfolgung in der Sackgasse Am alten Forsthaus verloren wurde. Weitere Ermittlungen der eingesetzten Beamten vom Verkehrsdienst und der Polizei St. Ingbert führten zu einem Fahrzeug eines Anwohners in der besagten Straße. Eine kurzzeitige Sperrung der Straße Am alten Forsthaus war notwendig, um eine weitere Flucht des Tatfahrzeugs zu verhindern. Die Polizei St. Ingbert ermittelt nun wegen einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Von direkten Gefährdungen ist bislang nichts bekannt. Sollte es Zeugen des Ereignisses geben oder sollte ein Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, so wird im Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090 gebeten.

