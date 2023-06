Polizei Wuppertal

POL-W: W - Radfahrer kollidiert mit geöffneter Autotür

Wuppertal (ots)

Am 05.06.2023 kam es gegen 19:00 Uhr auf der Straße Höfen in Wuppertal zwischen einem Fahrrad und einem Auto zu einem Unfall. Ein 32-jähriger Radfahrer fuhr auf der Straße Höfen in Richtung Jesinghausen, als ein 48-Jähriger die Autotür seines geparkten Kia öffnete, mutmaßlich um auszusteigen. In der Folge prallte der Fahrradfahrer gegen die geöffnete Autotür und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. (rb)

