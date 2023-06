Polizei Wuppertal

POL-W: W Sommerzeit - Reisezeit - Präventionsmaßnahmen der Polizei zum Thema Transportsicherheit

Wuppertal (ots)

Wer verreist nicht gerne in den Sommermonaten? Viele Menschen werden sich auch dieses Jahr mit dem Auto in den Urlaub aufmachen. Um die Zeit in der Ferne genießen zu können nimmt man gerne Gegenstände mit, die einem das Leben vor Ort angenehmer machen. Ob Surfboard, Fahrrad oder Reisebett fürs Kind - alles muss verstaut werden. Doch nicht immer ist das Auto groß genug, um alle Gerätschaften im Kofferraum unterzubringen. Für den Transport können außerhalb angebrachte Dach- oder Heckträger genutzt werden. Davon können sich im schlimmsten Fall nicht fachgerecht angebrachte Teile lösen, während der Fahrt herunterfallen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Nicht Jede oder Jeder ist geübt im Umgang mit der notwendigen Ladungssicherheit. Deshalb bietet die Polizei des Bergischen Städtedreiecks am 11.06.2023 an zwei Standorten Ratgeber-Informationen rund um das Thema an: Am 11.06.2023, 10:00-16:00 Uhr in Wuppertal, Parkplatz der Stadthalle im Rahmen der Bergischen Mobilitätsmesse (mit den Kooperationspartnern Verkehrswacht Wuppertal, DEKRA und verschiedenen Autohäusern) Am 21.06.2023, 11:00-16:00 Uhr in Wuppertal, Parkplatz Ikea. Insgesamt wird zu folgenden Themen informiert: Aufklärung über Gefahren durch unbefestigte Gegenstände im Fahrzeug -Beratung über Gepäckverteilung im Fahrzeug -Richtige Beladung des Kofferraumes -Geeignete Sicherung der Ladung im Kofferraum -Kindersicherung -Mitführen und Sichern von Tieren -Sicherer Transport von Fahrrädern oder Pedelecs -Verhalten im Falle eines Verkehrsunfalls. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell