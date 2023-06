POL-W: SG - Rollerfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (01.06.2023, gegen 16:30 Uhr) kollidierten ein Seat und ein Ford frontal auf der Straße Stöcken in Solingen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, fuhr eine 60-Jährige in ihrem Seat auf der Straße Stöcken in Richtung Cronenberger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in den ...

