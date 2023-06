Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Frontalunfall in Solingen Mitte - Zwei Personen verletzt

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (01.06.2023, gegen 16:30 Uhr) kollidierten ein Seat und ein Ford frontal auf der Straße Stöcken in Solingen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen, fuhr eine 60-Jährige in ihrem Seat auf der Straße Stöcken in Richtung Cronenberger Straße. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Ford eines 25-Jährigen. In der Folge prallte der Ford gegen eine Leitplanke. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Fahrerin des Seats sowie den Fahrer des Fords leicht verletzt in ein nahgelegenes Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Einschätzungen liegt der Sachschaden bei 50.000 Euro. Polizeibeamte sperrten die Straße Stöcken in beide Fahrtrichtungen, wodurch es zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs kam. (rb)

