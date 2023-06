Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Motorradfahrer - Unfall in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (31.05.2023, 12:00 Uhr) erlitt ein Motorradfahrer in Wuppertal schwere Verletzungen bei einem Unfall. Der 26-Jährige fuhr mit seiner Honda vom Fahrbahnrand der Südstraße an, um seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Vor einer roten Ampel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Die Honda prallte in der Folge gegen einen VW Golf, einen Toyota Auris und eine weitere Honda. Der 26-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Während der umfangreichen Unfallaufnahme musste der Fahrzeugverkehr geregelt werden. (sw)

