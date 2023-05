Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 24.05.2023 gegen 09.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich von Quastenberg und der L 33 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 46-jähriger deutscher Fahrer eines Opel die Straße von Quastenberg in Richtung der L 33. Hier beabsichtigte er in Richtung Dewitz abzubiegen. Dabei übersah der Fahrer den VW eines 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen, welcher auf der L 33 von Dewitz in Richtung Burg Stargard fuhr und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW, wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Er konnte aber nach ambulanter Behandlung durch die angeforderten Rettungskräfte vor Ort entlassen werden.

