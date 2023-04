Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Diebe stehlen Lenkrad

Kierspe (ots)

Einbrecher knackten Sonntag, zwischen 13 und 14 Uhr, die Haustür einer Wohnung am Glockenweg. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldbörse. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Unbekannte schlugen vermutlich in der Nacht zu Freitag die Fensterscheibe eines BMW 320D ein. Das Fahrzeug stand am Drosselweg. Die Diebe bauten das Lenkrad aus und nahmen es mit. Die Täter richteten zusätzlich zum Beuteschaden mehrere hundert Euro Sachschaden am Fahrzeug an. Wer hat zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell