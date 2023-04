Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Türknauf von Grundschule angezündet/Räuber erbeuten Jacke/Metalldiebe erwischt

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben über das Wochenende die Eingangstür zur Grundschule Gerlingsen durch Feuer beschädigt. Eine Berechtigte stellte den deformierten Knauf fest und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. (schl)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurde ein 21-Jähriger in der Gartenstraße durch zwei unbekannte Täter ausgeraubt. Die beiden Männer versperrten dem jungen Mann den Weg und forderten ihn auf ihnen seine Jacke auszuhändigen. Als der Geschädigte einen der Täter wegzustoßen, schlug ihm einer der Unbekannten ins Gesicht und entriss ihm die Jacke. Die beiden Täter rannten daraufhin mit der Jacke weg. Der Geschädigte beschrieb sie wie folgt:

1. Person

- ca. 1,85m groß - Mütze - dunkle Jeans - helles Oberteil - dunkle Daunenweste

2. Person

- ca. 1,80m groß - dunkle Jeans - schwarze Hose - schwarze Jacke

Der 21-Jährige wurde durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Zwei Personen wurden durch einen Berechtigten am Sonntagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, auf einem Firmengelände in der Straße Zur Helle bei einem Metalldiebstahl erwischt. Die Männer waren gerade dabei Metallschrott in einer Wanne zu verladen. Auf Ansprache des Geschädigten flüchteten die Frau und der Mann in einem weißen Kastenwagen mit Recklinghauser Kennzeichen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Diebstahls. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell