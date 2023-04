Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Molotowcocktail gegen Mauer geworfen

Schalksmühle (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:10, einen Molotowcocktail gegen eine Mauer einer Garagenzufahrt in der Straße Asenbach geworfen. Ein unbekannter Zeuge beobachtete einen Mann in einem schwarzen VW Polo, der sich nach der Tat rasch entfernte und informierte den Hausbesitzer. Dieser informierte wiederum die Polizei. Der Zeuge war bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Das Feuer war von selber erloschen. Die Polizei sucht nun insbesondere nach dem unbekannten Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

