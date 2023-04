Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auseinandersetzung in Pizzeria/35-Jähriger bei Taschendiebstahl erwischt

Altena (ots)

Zwischen dem Inhaber einer Pizzeria Am Knerling und zwei Jugendlichen ist es am Sonntagabend, gegen 18:25 Uhr, zu einer Auseinandersetzung gekommen. Man geriet offenbar in Streit, weil sich der 17-Jährige und der 16-Jährige zu laut verhielten. Über den weiteren Verlauf machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Während der Inhaber der Pizzeria angab von einem der Jugendlichen geschlagen worden zu sein, gaben die beiden Jugendlichen an, vom Pizzabäcker mit einer Pizzaschaufel geschlagen worden zu sei. Die Polizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten. (schl)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, entwendete ein 35-Jähriger einem 29-Jährigen die Geldbörse aus der Jackentasche in einer Kneipe in der Bachstraße. Der Geschädigte stellte das Fehlen allerdings rasch fest und rannte dem 35-Jährigen, der ihm zuvor sehr nahe gekommen war, hinterher. Auf Höhe der Fritz-Berg-Brücke holte er den Dieb ein und hielt ihn fest. Der 35-Jährige versuchte sich daraufhin mehrfach zu befreien und stieß den Geschädigten weg. Dieser verletzte sich dabei leicht am Finger. Letztlich gelang es dem 29-Jährigen und einem Begleiter den Taschendieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Der alkoholisierte Täter verbrachte die weitere Nacht im Polizeigewahrsam. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell