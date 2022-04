Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mehrfach gesuchter Mann wird am Bitterfelder Bahnhof durch Bundespolizei gestellt

Bitterfeld (ots)

Am Dienstag, den 12. April 2022 kontrollierte eine Streife des Bundespolizeirevieres Dessau gegen 15:55 Uhr einen 35-jährigen Mann auf dem Bitterfelder Bahnhof. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Informationssystemen wurde bekannt, dass der Deutsche mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Der Erste erging im November vergangenen Jahres. So verurteilte ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im Februar 2021 wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen. Er zahlte weder die Strafe, noch stellte er sich dem Haftantritt. Demnach erging der erste Haftbefehl. Der Zweite wurde Anfang dieses Jahres erlassen. Wegen Körperverletzung in Tatmehrheit mit Sachbeschädigung verurteilte ihn zuvor das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen hier zu einer Geldstrafe von 2250 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen. Er beglich jedoch lediglich einen geringen Teil seiner Strafe, weshalb ein weiterer Haftbefehl erlassen wurde. Die Bundespolizisten eröffneten ihm diese. Er konnte die insgesamt geforderten 2940 Euro nicht begleichen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt in Halle verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell