POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A29 im Bereich der Gemeinde Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Eine Person ist am Sonntag, 19. Februar 2023, gegen 14:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Eine 47-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Ford die Hasberger Straße in Richtung Nordenhamer Straße. Beim Linksabbiegen in die Eibenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 71-Jährigen aus der Gemeinde ...

