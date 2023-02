POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots) - In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 19. Februar 2023, gegen 2:35 Uhr, kam es in Ganderkesee auf der Birkenallee zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Oldenburgerin befuhr die vorgenannte Straße in einem Audi A3 in Fahrtrichtung Falkenburg, als sie kurz nach Fahrtantritt mit dem Pkw nach ...

mehr