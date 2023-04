Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Hallo Mama/Papa"-Betrug erfolgreich/Verkaufsautomat aufgebrochen

Menden (ots)

Betrüger waren am Sonntag mit ihrem "Hallo Mama/Papa"-Betrug erfolgreich. Eine 57-Jährige aus Menden erhielt am Morgen eine SMS ihrer angeblichen Tochter über eine unbekannte Nummer. Die falsche Tochter gab darin an, dass sie eine neue Nummer habe und bat die Geschädigte darum mit ihr im Messenger "WhatsApp" weiter zu schreiben. Dies tat man in er Folge. Nach einigen Nachrichten bat die falsche Tochter um die Überweisung eines niedrigen vierstelligen Betrages, da sie noch offene Rechnungen habe. Die 57-Jährige überwies den Betrag. Erst später fiel ihr der Betrug auf. Die Polizei warnt weiterhin vor der Betrugsmasche. Speichern Sie nicht unbedarft neue Nummern ein. Vergewissern Sie sich zunächst über die alte Nummer des Angehörigen oder im persönlichen Gespräch darüber, ob es wirklich eine neue Nummer gibt. Erstatten Sie im Betrugsfall Anzeige. (schl)

In der Straße Oberoesbern haben Unbekannte in einer frei zugänglichen Hütte einen Verkaufsautomaten für Milch aufgebrochen. Vermutlich gegen 06:00 Uhr am Samstag hebelten die Täter dazu mehrfach am betroffenen Automaten. Aus dem Inneren entwendeten sie das Kassensystem samt Bargeld. An einem daneben stehenden Automaten schlug der Einbruchsversuch fehl. Der Automat wurde nicht geöffnet, jedoch beschädigt. (schl)

